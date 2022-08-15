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Рада разрешила отбирать у украинцев имущество для военных нужд

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Парламент Украины принял закон, позволяющий изымать имущество украинцев, необходимое для работы оборонно-промышленного комплекса. Об этом 15 августа сообщил первый заместитель председателя комитета парламента Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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По словам политика, закон позволит «усовершенствовать процедуру принудительного отчуждения имущества в условиях военного положения и ускорить переход промышленности на военные рельсы». Также парламентарий добавил, что изъятие будет проходить после согласия региональной военной администрации. Утверждать решение будет Совет по национальной безопасности и обороне.

Как добавляет «Ридус», поддержали закон о принудительном изъятии имущества 278 народных избранников.

Также в понедельник Верховная рада Украины поддержала продление военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней — до 21 ноября. Инициатива несколькими днями ранее поступила в раду от президента Украины Владимира Зеленского.

Военное положение на всей территории Украины было введено после начала РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса и продлевалось каждый месяц. В последний раз Верховная рада продлевала военное положение и всеобщую мобилизацию в мае — до 23 августа.

21 июля правительство решило начать мобилизацию пенсионеров с боевым опытом, поскольку Украине нужны «мощные резервы» для контрнаступления. Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж подтвердил данное сообщение, отметив, что мобилизация необходима, чтобы бросить все силы на Херсон.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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