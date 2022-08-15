Названа предварительная причина пожара на заводе в Казани

В Казани специалисты назвали предварительную причину пожара на заводе по производству лакокрасочной продукции «Хитон». К возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Татарстану.

Изначально информация о пожаре появилась в соцсетях. Позднее в спасательном ведомстве рассказали, что горело растительное масло в еврокубах. Огонь охватил здание на площади 1 тыс. кв. м. В результате возгорания обрушилась кровля, сведений о пострадавших не поступало.

ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии Татарстана сообщает, что по итогам анализа проб атмосферного воздуха, взятых в районе завода, где произошел пожар, специалисты не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Были отобраны пробы на наличие загрязняющих веществ в зоне возможного влияния пожара на жилую застройку — в 500 м от места пожара, в 50 м от ближайшего жилого дома.

15 августа сообщалось, что в Ижевске в Удмуртии в результате пожара на территории предприятия по производству мебели погибли трое рабочих, все остальные сотрудники покинули здание самостоятельно. Пожар произошел в производственно-складском помещении на Воткинском шоссе.