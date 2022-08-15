В Башкирии задержали находившегося в бегах «золотого гаишника»

В Башкирии полиция задержала находившегося в бегах бывшего начальника МРЭО ГИБДД республики Ильдуса Шайбакова, получившего прозвище «золотой гаишник». Бывшему правоохранителю была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации следствия, сотрудник ГИБДД с 2016 года занимался тем, что освобождал будущих водителей от экзаменов за взятки и продавал водительские права. Сообщается, что таким образом Шайбаков и его сообщники заработали около 1 млрд рублей.

Ранее, 5 августа, главу отдела экономической безопасности (ОБЭП) УВД по Северо-Восточному административному округу (СВАО) Александра Басова арестовали по подозрению в получении взятки. Сообщается, что Басов получил 4 млн рублей от главы московского центра дезинфекции.