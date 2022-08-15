Опасные скотомогильники с сибирской язвой нашли в Карелии

На территории Карелии обнаружили четыре скотомогильника с сибирской язвой. Проверкой занимались специалисты межрегионального управления Россельхознадзора, ветеринары и представители местных администраций.

Изначально планировалось проверить пять захоронений, но одно из них обнаружить не удалось. По предварительным данным, могильник, датированный 1921 годом, находится в окрестностях деревни Римское в Пудожском районе.

Выяснилось, что вокруг захоронения в принежском поселке Ладва поврежден забор. Из-за этого есть вероятность, что на территорию попадут животные или люди. Ограда вокруг захоронения в Сулажгоре под Петрозаводском частично покосилась, а на территорию сбрасывают мусор с кладбища. Скотомогильники в деревне Рахколла Пудожского района и в медвежьегорском поселке Бор Пуданцев соответствуют всем санитарным требованиям.

Всего же, как пишет ИА «Карелinform», на территории республики есть семь сибиреязвенных захоронений рогатого скота. Оставшиеся планируют проверить в сентябре.