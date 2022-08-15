В Европарламенте предложили сделать 2023-й годом психического здоровья

Европейская народная партия (ЕНП), занимающая лидирующие позиции в Европарламенте, обратилась к гражданам Европы с призывом подписать петицию об объявлении 2023-го года европейским годом психического здоровья.

«Примерно 84 миллиона европейцев сегодня не чувствуют себя удовлетворительно с точки зрения психического здоровья. Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем, и это были цифры из допандемического мира. Можно только догадываться, насколько эти цифры могли вырасти после пандемии COVID-19. Социальная изоляция, потеря работы, тревога о здоровье – это лишь некоторые из триггеров, возникших во время пандемии», — говорится в сообщении ЕНП.

Как отметили в партии, в наиболее тяжелой психологической ситуации сейчас оказывается европейская молодежь.

«Важно решить проблемы психического здоровье и благополучия молодых людей, чтобы не оставить шрам от пандемии на будущих поколениях Европы», — подчеркнули в ЕНП.

Представитель фракции также отметил, что объявление грядущего года годом психического здоровья может привлечь внимание к необходимости оказания качественных услуг в области психического здоровья граждан Европы.

Ранее, 12 августа, клинический психолог Мария Бабушкина рассказала, из-за чего у ребенка может возникнуть депрессия и как ее распознать. По ее словам, возникновение депрессии у детей могут спровоцировать те же факторы, что и у взрослых. Например, потеря близкого человека, длительное расставание с кем-то из родных, развод родителей, конфликты в социальной среде и другие события.