Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинцы раскритиковали Лободу за исполнение песен на русском языке
Мир
Протесты из-за роста цен на топливо предрекли в Германии к осени
Культура
Джонни Депп снимет первый за 25 лет фильм
Мир
Генпрокуратура Украины обвинила мэра Купянска в сотрудничестве с РФ
Мир
Власти Энергодара сообщили о взрывах у Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ
Мир
Финляндия намерена укреплять границу с Россией
Мир
Объединенные Арабские Эмираты накрыла песчаная буря
Интернет
Мошенники начали создавать сайты-клоны сочинских отелей для кражи денег
Мир
РФ отозвала у Чехии и Болгарии лицензии за ремонт украинских вертолетов «Ми»
Страна
Два человека погибли при наезде поездов в Колпино и Ленобласти
Общество
СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении двух школьниц в Калаче
Мир
Газоснабжение в Херсонской области наладят до конца года

В Европарламенте предложили сделать 2023-й годом психического здоровья

0
Фото: Getty Images/Muriel de Seze
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейская народная партия (ЕНП), занимающая лидирующие позиции в Европарламенте, обратилась к гражданам Европы с призывом подписать петицию об объявлении 2023-го года европейским годом психического здоровья.

Зона поддержки: в России предлагают ввести бесплатную психологическую помощь
На первых порах воспользоваться ею смогут люди с инвалидностью, пострадавшие при ЧС, а также семьи с доходом ниже МРОТ

«Примерно 84 миллиона европейцев сегодня не чувствуют себя удовлетворительно с точки зрения психического здоровья. Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем, и это были цифры из допандемического мира. Можно только догадываться, насколько эти цифры могли вырасти после пандемии COVID-19. Социальная изоляция, потеря работы, тревога о здоровье – это лишь некоторые из триггеров, возникших во время пандемии», — говорится в сообщении ЕНП.

Как отметили в партии, в наиболее тяжелой психологической ситуации сейчас оказывается европейская молодежь.

«Важно решить проблемы психического здоровье и благополучия молодых людей, чтобы не оставить шрам от пандемии на будущих поколениях Европы», — подчеркнули в ЕНП.

Представитель фракции также отметил, что объявление грядущего года годом психического здоровья может привлечь внимание к необходимости оказания качественных услуг в области психического здоровья граждан Европы.

Ранее, 12 августа, клинический психолог Мария Бабушкина рассказала, из-за чего у ребенка может возникнуть депрессия и как ее распознать. По ее словам, возникновение депрессии у детей могут спровоцировать те же факторы, что и у взрослых. Например, потеря близкого человека, длительное расставание с кем-то из родных, развод родителей, конфликты в социальной среде и другие события.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022