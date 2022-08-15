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Зампред Общественной палаты Алтайского края погиб при обстреле в ДНР

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Фото: opaltai.ru
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Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб во время обстрела Шахтерска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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«Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтерской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул», — сказал председатель Общественной палаты Юрий Шамков ТАСС в понедельник, 15 августа.

Он подчеркнул, что в качестве волонтера в Донецкую Народную Республику Новиков отправился первый раз.

«Мы выйдем с инициативой о его награждении, по крайней мере, краевой наградой, это может быть Орден за заслуги перед Алтайским краем. Два года мы проработали с ним рука об руку. Это достойный сын своего Отечества, уважаемый человек, очень жаль», — заявил Шамков.

Ранее в понедельник заместитель командующего первым корпусом Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что в Донецкой Народной Республике 44 мирных жителя подорвались на противопехотных минах «Лепесток».

11 августа министерство угля и энергетики ДНР заявило о том, что в результате обстрела шахта им. А.Ф. Засядько с 29 горняками обесточена.

12 июля стало известно о гибели трех жителей Астраханской области. ВСУ обстреляли волонтерский центр в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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