Селище XII-XIII веков нашли благодаря черным копателям под Псковом

Черные копатели помогли археологам обнаружить поселение XII–XIII веков в Палкинском районе Псковской области. Сейчас там идет археологическая разведка, но изначально на месте раскопок работали черные копатели, о чем узнали сотрудники ФБР.

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова рассказала, что осенью археологи с представителями ФСБ несколько раз выезжали в этот район для того, чтобы определить, стоит ли там искать артефакты.

В итоге сейчас там проводят разведку. Она еще не закончена, но ее результаты впечатляют, отметила Кулакова, чьи слова приводит Псковское агентство информации. В частности, специалисты обнаружили селище XII–XIII веков, которое расположено на курганном могильнике, еще более раннем. Первоначально поле планировалось использовать под жилую застройку, но археологи вовремя успели.

Специалист сообщила, что наибольшее количество находок в этом сезоне псковские археологи сделали во время экспедиции «Горожане-2022» по изучению поселения эпохи викингов в Новосокольническом районе. Там исследовали порядка 60 кв. м и сделали около 200 находок. Все они относятся к периоду X–XI веков, сообщает Псковская лента новостей.

Кулакова отметила важность своевременных археологических раскопок. В частности, во время таких работ на месте, где планировалось строительство газопровода, было найдено поселение времен неолита. Его нашли под пахотным слоем в разведочных шурфах на левом берегу реки Ловать у деревни Голдобино.