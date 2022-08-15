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Врач рассказал о влиянии алкоголя на почки

Врач-уролог Ханалиев предупредил о способности алкоголя нарушить работу почек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Врач-уролог Руслан Ханалиев, работающий в больнице в Сергиевом Посаде, рассказал, как спиртные напитки влияют почки.

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Продукты распада алкоголя являются ядовитыми веществами, из-за чего увеличивают нагрузку на почки, отметил телеканал «360».

«Страдает, в первую очередь, почечный каналец, который отвечает за реабсорбцию воды, то есть повторное поглощение полезных веществ, электролитов, аминокислот, глюкозы. А уже после этого поражается весь орган в целом», — рассказал уролог телеканалу.

Врач подчеркнул, что после того, как орган прекращает выводить токсины, возникает отравление организма, почечная недостаточность, а она, в свою очередь, может перейти в полиорганную с риском летального исхода.

Ханалиев обратил также внимание на то, что большая часть мужчин, которые поступают на лечение с аденомой простаты, накануне употребляли алкоголь.

«При этом неважно, сколько было выпито, важно, что спирт обостряет хроническое течение заболевания. Не забывайте, что алкоголь любой крепости и в любых дозах приводит к необратимым последствиям», — отметил специалист.

28 июня кардиолог, диетолог клинико-диагностического центра «Медси», кандидат медицинских наук Анна Семенова рассказала, что потребление алкоголя повышает риск заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшает течение гипертонической болезни и повышает риск развития инсульта и сердечной недостаточности, способствует избыточному набору веса, так как в алкоголе содержится много калорий.

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