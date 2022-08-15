Житель Самары перевел телефонным мошенникам 500 тыс. рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного жителя. Безработный мужчина лишился 500 тыс. рублей.

По словам 42-летнего потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя мужчины кто-то якобы пытается оформить кредит. Для защиты от несанкционированных действий собеседник предложил самарцу самостоятельно оформить кредит и перевести средства на «безопасный» счет, пишет НИА «Самара». Мужчина выполнил инструкции, используя мобильное приложение банка.

После выполнения операции потерпевший пытался заново связаться с «работником банка», но ответ так и не получил. Мужчина обратился в полицию.

На прошлой неделе в Саратове два человека лишились 2,5 млн рублей в результате телефонного мошенничества. С обоими потерпевшими связался «сотрудник банка», который уговорил их оформить кредит и перевести средства на безопасный счет.