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Путин заявил, что союзники России выбирают суверенный путь развития

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Союзники России выбирают суверенный, самостоятельный путь развития. Об этом 15 августа заявил российский лидер Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022».

Он отметил, что Москва высоко ценит своих партнеров на разных континентах, которые «не прогибаются перед так называемым гегемоном».

Россия дорожит прочными, дружественными и доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений, добавил Путин.

Также президент РФ пригласил союзников принять участие в совместных командно-штабных и других видах учений Вооруженных сил РФ.

В начале мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 2022 год проходит под знаком 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений России и стран Центральной Азии — Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Министр отметил, что гармоничные, равноправные, взаимовыгодные отношения стран — яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке.

По словам Лаврова, особо ярко заметна позитивная динамика развития торгово-экономических связей между Россией и странами Центральной Азии. Непрерывно растет товарооборот в сферах промышленных товаров, сельхозпродукции, химических препаратов, нефтехимии, фармацевтики, металлургии, автомобиле- и машиностроения. Так, за период с 2010 по 2021 год объем накопленных российских инвестиций составил порядка $30,5 млрд.

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