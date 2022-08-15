Все детсады и школы Липецкой области прошли приемку к 1 сентября
В Липецкой области все детские сады и школы прошли приемку к новому учебному году. Об этом сообщает региональное правительство.
В 2022 году на подготовку образовательных учреждений к учебному процессу выделили более 1 млрд рублей. На капитальный ремонт заведений направили еще 700 млн рублей, на обеспечение антитеррористической защищенности – свыше 250 млн рублей, на пожарную безопасность – 150 млн рублей, пишет GOROD48.
По словам мэра Липецка Евгении Уваркиной, в городе также продолжается строительство школьных спортплощадок. Работы завершены на 80-95%. Все объекты планируется сдать к началу учебного года.
Как уточняет LipetskMedia, 1 сентября школы региона примут 128 тыс. детей. Из них 13 тыс. пойдут в первый класс.