Румынский нацбанк принял на работу астролога Минерву

Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога Минерву. Об этом сообщил портал Adevarul в четверг, 11 августа, сославшись на источники в нацбанке.

«Известный астролог Минерва работает в Национальном банке Румынии (БНР). Информация о приеме на работу ее светлости была подтверждена официальными лицами БНР, которые, однако, уточнили, что она занимает должность секретаря директора, занимающегося административным обслуживанием банка», — говорится в опубликованном сообщении.

Минерва также сама подтвердила эту информацию в одном из подкастов.

«Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в Национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать, но это ничего не значит, потому что у меня есть идея сделать подкаст», — сказала астролог.

Она будет работать в отделе технического обслуживания, пишет kp.ru.

Настоящее имя 64-летней Минервы — Габриэла Дима. Она отмечает, что астрологией увлеклась 50 лет назад. По информации СМИ Румынии, у Минервы имеются дипломы по праву, актерскому мастерству, а также психологии.

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