Два человека погибли при наезде поездов в Колпино и Ленобласти
Транспортная полиция проводит проверку по факту наезда поездов на двух мужчин на территории Колпино и в Ленинградской области. Оба потерпевших скончались.
Первый несчастный случай произошел на железнодорожном переезде «Колпино — 26 км». 29-летнего мужчину сбил поезд, следовавший из Смоленска в Санкт-Петербург. По данным правоохранительных органов, он переходил пути в необорудованном месте и не реагировал на сигналы машиниста и крики очевидцев. Известно, что мужчина был в наушниках, сообщает телеканал «78».
Еще одно происшествие зарегистрировано на железнодорожной станции «Горьковское». Поезд, следовавший по маршруту «Сортавала — Выборг», сбил 73-летнего мужчину. Потерпевший переходил пути в неположенном месте.
В начале августа грузовой поезд сбил пенсионерку в Петрозаводске. Пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение.