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Власти назвали причину отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы

Незаконное переустройство вентиляции стало причиной отравления жителей дома на юго-востоке Москвы
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Незаконное переустройство системы вентиляции в ванной стало причиной отравления жителей пятиэтажки на юго-востоке Москвы. Из сообщения столичного комплекса городского хозяйства следует, что при осмотре квартиры специалисты обнаружили электровентилятор, которым запрещено пользоваться в помещениях с газовым оборудованием.

«При включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция многоквартирного дома, что способствует накоплению CO2», — поясняют в сообщении.

Более того, в квартире у пострадавших отсутствовал подрез в нижней части двери, который необходим в помещениях с газовыми приборами. Все окна в квартире были также закрыты, что вкупе могло стать причиной происшествия, пишет агентство городских новостей «Москва».

В настоящий момент обе пострадавшие выписаны из больниц.

Об отравлении жителей дома на улице 40 лет Октября в районе Люблино стало известно накануне. Две женщины — мать и дочь — были госпитализированы, мужчина от госпитализации отказался.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

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