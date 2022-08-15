Власти назвали причину отравления жильцов дома на юго-востоке Москвы

Незаконное переустройство системы вентиляции в ванной стало причиной отравления жителей пятиэтажки на юго-востоке Москвы. Из сообщения столичного комплекса городского хозяйства следует, что при осмотре квартиры специалисты обнаружили электровентилятор, которым запрещено пользоваться в помещениях с газовым оборудованием.

«При включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция многоквартирного дома, что способствует накоплению CO2», — поясняют в сообщении.

Более того, в квартире у пострадавших отсутствовал подрез в нижней части двери, который необходим в помещениях с газовыми приборами. Все окна в квартире были также закрыты, что вкупе могло стать причиной происшествия, пишет агентство городских новостей «Москва».

В настоящий момент обе пострадавшие выписаны из больниц.

Об отравлении жителей дома на улице 40 лет Октября в районе Люблино стало известно накануне. Две женщины — мать и дочь — были госпитализированы, мужчина от госпитализации отказался.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.