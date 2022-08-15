Минобороны заявило об уничтожении более 100 наемников под Харьковом
Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Харьковской области более ста иностранных наемников. Об этом 15 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, удар нанесен высокоточным оружием. Был ликвидирован пункт временного размещения иностранных наемников в населенном пункте Золочев.
«Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии», — добавил он.
Как отмечает телеканал «Звезда», что в районе станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области выведены из строя две тяговые электроподстанции.
Также ВКС РФ нанесли удар по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области. В результате было уничтожено порядка 160 националистов из двух батальонов этой бригады.
В Донецкой Народной Республике (ДНР) ударом высокоточного оружия уничтожено более 260 националистов из 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ.
Ранее, в понедельник, военный корреспондент «Известий» Денис Кулага вместе с разведчиками зашел в Марьинку в ДНРи рассказал о продвижении разведроты в населенном пункте. На кадрах видно, как наносятся удары, взрываются снаряды.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.
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