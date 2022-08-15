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Минобороны заявило об уничтожении более 100 наемников под Харьковом

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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Харьковской области более ста иностранных наемников. Об этом 15 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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По его словам, удар нанесен высокоточным оружием. Был ликвидирован пункт временного размещения иностранных наемников в населенном пункте Золочев.

«Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии», — добавил он.

Как отмечает телеканал «Звезда», что в районе станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области выведены из строя две тяговые электроподстанции.

Также ВКС РФ нанесли удар по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области. В результате было уничтожено порядка 160 националистов из двух батальонов этой бригады.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) ударом высокоточного оружия уничтожено более 260 националистов из 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ.

Ранее, в понедельник, военный корреспондент «Известий» Денис Кулага вместе с разведчиками зашел в Марьинку в ДНРи рассказал о продвижении разведроты в населенном пункте. На кадрах видно, как наносятся удары, взрываются снаряды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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