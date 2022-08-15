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Политолог предрек сокращение Европой поддержки Киева зимой из-за повышения цен

Политолог Мартынов: зима окажет «отрезвляющее воздействие» на Европу и вынудит ее сократить поддержку Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Предстоящая зима, возможно, окажет «отрезвляющее воздействие» на европейские страны и вынудит их сократить поддержку Украины. Об этом 15 августа заявил политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Таким образом он прокомментировал предположение газеты The Guardian о том, что из-за повышения цен на электроэнергию и продовольствие Европа прекратит поддержку Киева.

«Голод и холод, как правило, отрезвляющее воздействие оказывают на воспаленное сознание некоторых экзальтированных европейцев, и в этом смысле The Guardian отражает такую общую, расхожую точку зрения», — сказал Мартынов в беседе с «Известиями».

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При этом политолог отметил, что Запад всё же не полностью откажется от поддержки Украины, а скорее сократит ее риторическую часть.

«Кризис ставит вопрос о том, чтобы если не прекратить, то, по крайней мере, как-то сократить и регламентировать выбрасывание в черную украинскую дыру денег, оружия», — пояснил он.

Ранее в этот день российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал статью The Guardian. Он указал на то, что поддержка Украины выгодна только производителям оружия и политикам вроде главы МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующей на место премьер-министра Соединенного Королевства.

11 июля обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу заявила, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом и ей грозит дефицит газа. Лу напомнила, что жители Европы уже выражают недовольство из-за увеличения цен на товары и из-за инфляционного давления.

13 июля украинская журналистка Светлана Моренец, сотрудница британского журнала The Spectator, отметила, что Запад начинает признавать, что последствия антироссийских санкций становятся слишком тяжелыми не для Москвы, а для стран Европы. Из-за этого, по ее словам, в Киеве опасаются, что Запад начнет взаимодействовать с Россией из-за надвигающегося дефицита энергоносителей.

По данным статистического управления Евросоюза на 29 июля, годовая инфляция в еврозоне составила 8,9% в прошлом месяце.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам Путина, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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