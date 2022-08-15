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Пострадавших при отравлении в Люблино выписали из больницы

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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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Пострадавших при отравлении от неизвестного вещества в столичном районе Люблино выписали из больницы. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил источник «Известий».

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По словам источника, жильцы, которых увезли в больницу ночью, уже вернулись домой.

Инцидент произошел накануне в многоквартирном доме по адресу: проспект 40 лет Октября, 11. Трое жильцов — мать с дочерью и мужчина — пожаловались на недомогание. Двух пострадавших с подозрением на отравление неизвестным веществом госпитализировали, мужчина от госпитализации отказался.

Позднее сообщалось, что состояние 27-летней и 48-летней женщин стабилизировалось.

По предварительным данным, причиной ЧП стало незаконное переустройство системы вентиляции в ванной комнате одного из жильцов пятиэтажки. При включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция дома, что могло привести к накоплению углекислого газа.

Во всех подъездах дома провели дополнительные анализы качества воздуха. В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что отклонения от нормативных значений зафиксированы не были.

По факту произошедшего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, пишет агентство городских новостей «Москва».

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