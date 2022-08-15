Путин в восьмиминутной речи на военном форуме трижды отметил союзников и партнеров РФ
Президент РФ Владимир Путин, выступая 15 августа на форуме «Армия-2022», трижды обратился к теме зарубежных союзников и партнеров России.
Он отметил, что у Москвы много единомышленников на разных континентах.
«Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются», — сказал президент.
По его словам, эти страны выбирают суверенный путь развития и хотят коллективно решать вопросы безопасности, внося свой вклад в защиту многополярного мира.
Путин подчеркнул, что Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными и доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений.
«Как и раньше, приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений», — обратился к гостям форума российский лидер.
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковном центре «Патриот». Около полутора тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса представят новейшие образцы военной техники.
Ранее, в июне, Путин заявил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами.
Глава государства отметил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле. Они, по словам российского лидера, словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.