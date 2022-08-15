Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинцы раскритиковали Лободу за исполнение песен на русском языке
Мир
Протесты из-за роста цен на топливо предрекли в Германии к осени
Культура
Джонни Депп снимет первый за 25 лет фильм
Мир
Генпрокуратура Украины обвинила мэра Купянска в сотрудничестве с РФ
Мир
Власти Энергодара сообщили о взрывах у Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ
Мир
Финляндия намерена укреплять границу с Россией
Мир
Объединенные Арабские Эмираты накрыла песчаная буря
Интернет
Мошенники начали создавать сайты-клоны сочинских отелей для кражи денег
Мир
РФ отозвала у Чехии и Болгарии лицензии за ремонт украинских вертолетов «Ми»
Страна
Два человека погибли при наезде поездов в Колпино и Ленобласти
Общество
СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении двух школьниц в Калаче
Мир
Газоснабжение в Херсонской области наладят до конца года
Сюжет:

«Известия» показали кадры с задержанным наводчиком ВСУ под Херсоном

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» 15 августа появились кадры с задержанным наводчиком, который помогал вооруженным силам Украины (ВСУ) в Херсонской области.

Задержанный Дмитрий Сухоруков рассказал, что передавал украинской армии координаты расположения российских военнослужащих, а также сведения о перемещении войск РФ.

Пункт и значение: как освобождали поселок Пески в ДНР
И почему эта точка была стратегически важна для украинских боевиков

По его словам, ВСУ координировали удары, в том числе по одной из частей связи Минобороны России.

«Иногда колонны попадались, я их видел и отправлял. В сообщении писал количество и тип машин», — признался Сухоруков.

Данные он передавал мужу своей сестры, который служил в ВСУ в Донбассе, а затем, после начала специальной военной операции, переехал в Николаев. Зять попросил Дмитрия следить за российскими военными, поскольку он зарабатывает на жизнь, развозя хлеб, и много перемещается по региону.

«Фотографировал я вышку, антенну связи, наверное. И позднее в вышку прилетела ракета. Получается, что я навел, я виноват», — добавил задержанный.

Сейчас он сотрудничает с российскими силовиками.

Ранее в этот день сообщалось, что за неделю в Херсонской и Запорожской областях военные и сотрудники Росгвардии задержали более 50 человек, причастных к деятельности ВСУ, Службы безопасности Украины (СБУ) и националистических организаций. Кроме того, обнаружено 14 тайников.

Херсонская область и приазовская часть Запорожья были освобождены в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022