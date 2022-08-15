«Известия» показали кадры с задержанным наводчиком ВСУ под Херсоном

В распоряжении «Известий» 15 августа появились кадры с задержанным наводчиком, который помогал вооруженным силам Украины (ВСУ) в Херсонской области.

Задержанный Дмитрий Сухоруков рассказал, что передавал украинской армии координаты расположения российских военнослужащих, а также сведения о перемещении войск РФ.

По его словам, ВСУ координировали удары, в том числе по одной из частей связи Минобороны России.

«Иногда колонны попадались, я их видел и отправлял. В сообщении писал количество и тип машин», — признался Сухоруков.

Данные он передавал мужу своей сестры, который служил в ВСУ в Донбассе, а затем, после начала специальной военной операции, переехал в Николаев. Зять попросил Дмитрия следить за российскими военными, поскольку он зарабатывает на жизнь, развозя хлеб, и много перемещается по региону.

«Фотографировал я вышку, антенну связи, наверное. И позднее в вышку прилетела ракета. Получается, что я навел, я виноват», — добавил задержанный.

Сейчас он сотрудничает с российскими силовиками.

Ранее в этот день сообщалось, что за неделю в Херсонской и Запорожской областях военные и сотрудники Росгвардии задержали более 50 человек, причастных к деятельности ВСУ, Службы безопасности Украины (СБУ) и националистических организаций. Кроме того, обнаружено 14 тайников.

Херсонская область и приазовская часть Запорожья были освобождены в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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