Джонни Депп снимет первый за 25 лет фильм
Голливудский актер Джонни Депп объявил, что намерен снять свой первый за последние 25 лет фильм.
Артист будет снимать кино об итальянском художнике Амедео Модильяни, в качестве продюсеров он пригласил Аль Пачино и Барри Навиди.
«Сага о жизни господина Модильяни — это та история, которой я невероятно польщен и по-настоящему горжусь тем, что могу показать ее на экране», — сказал Депп в интервью Hollywood Reporter в понедельник, 15 августа.
Начало съемочного процесса запланировано на весну 2023 года.
Последний фильм — «Храбрец» — Депп снял в 1997 год. В этой киноработе актер играл сам с Марлоном Брандо и другими коллегами по цеху.
11 августа французская кинокомпания Why Not Productions распространила первый промокадр будущей исторической драмы «Жанна Дюбарри». На фотографии изображен Джонни Депп, загримированный в образе короля Людовика XV в белом парике с напудренным лицом. Снимок опубликовало издание Deadline.