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Джонни Депп снимет первый за 25 лет фильм

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Голливудский актер Джонни Депп объявил, что намерен снять свой первый за последние 25 лет фильм.

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Артист будет снимать кино об итальянском художнике Амедео Модильяни, в качестве продюсеров он пригласил Аль Пачино и Барри Навиди.

«Сага о жизни господина Модильяни — это та история, которой я невероятно польщен и по-настоящему горжусь тем, что могу показать ее на экране», — сказал Депп в интервью Hollywood Reporter в понедельник, 15 августа.

Начало съемочного процесса запланировано на весну 2023 года.

Последний фильм — «Храбрец» — Депп снял в 1997 год. В этой киноработе актер играл сам с Марлоном Брандо и другими коллегами по цеху.

11 августа французская кинокомпания Why Not Productions распространила первый промокадр будущей исторической драмы «Жанна Дюбарри». На фотографии изображен Джонни Депп, загримированный в образе короля Людовика XV в белом парике с напудренным лицом. Снимок опубликовало издание Deadline.

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