Под Москвой раненного ножом мужчину переехали квадроциклом из-за ссоры

Потасовка между тремя мужчинами в подмосковном городе Долгопрудный завершилась поножовщиной, затем раненого переехали квадроциклом. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главк МВД России по Московской области.

Конфликт возник утром 15 августа в квартире дома на Нагорной улице. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой двое участников нанесли друг другу ножевые ранения. Затем один из них вышел на улицу, где его на квадроцикле сбил третий.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении тяжкого преступления установлен и задержан житель города Долгопрудный 1990 года рождения», — уточнили в полиции.

Двое граждан были госпитализированы. Один из них скончался от полученных ран. Злоумышленника задержали, он доставлен в полицию, проводятся следственные действия, отмечает телеканал «Москва 24».

9 августа в Московской области сотрудники ресторана избили своих гостей. Компания отмечала день рождения, а когда гости покинули ресторан, на улице случился конфликт с охраной заведения, который перетек в потасовку.