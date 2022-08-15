Мужчина скончался от ножевого ранения в центре Лондона

Днем в понедельник, 15 августа, в центре Лондона обнаружили мужчину с ножевыми ранениями, потерпевший скончался. Об этом пишет британский портал Metro.

Преступление было совершено на Поланд-стрит, граничащей с Оксфорд-стрит.

Полиция прибыла на место происшествия около 11:40 (13:40 мск). К месту преступления был направлен санитарный вертолет, но спасти потерпевшего не удалось.

Личность потерпевшего пока не установлена. Подозреваемый в убийстве задержан, проводится расследование.

В ноябре 2021 года полиция западного района Лондона Ханслоу начала расследование после смертельного ножевого ранения мужчины в городе Брентфорд.

По предварительным данным, всего ранения получили четыре человека, в том числе женщина 80 лет. Скончался 20-летний молодой человек.