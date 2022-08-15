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Путин заявил, что по вооружениям Россия надолго опередила Запад

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Российское вооружение на десятилетия превзошло зарубежные аналоги. Об этом 15 августа заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии форума «Армия-2022» в подмосковном паркет «Патриот».

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По словам президента, ориентированные на будущие перспективные образцы и системы представляют особый интерес. Они определят «завтрашний день вооруженных сил», отметил глава государства.

«Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», — сказал российский лидер.

Ежегодно на форуме «Армия» предприятия оборонно-промышленного комплекса России показывают новые образцы военной техники и подписывают крупные государственные контракты, напоминает телеканал «Звезда». Так, в этом году на форуме представят, в частности, новейший комплекс связи для легкого истребителя Checkmate.

Легкий тактический самолет Су-75 Checkmate впервые представили в 2021 году. Президент России в ходе посещения Международного авиакосмического салона осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточнили в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было.

В мае 2022-го глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с главой государства сообщил, что серийное производство легкого истребителя Су-75 Checkmate начнется в 2027 году.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области. Глава государства посещает форум ежегодно и выступает на мероприятии с речью.

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