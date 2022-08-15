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Финляндия намерена укреплять границу с Россией

Премьер Финляндии Санна Марин заявила о намерении и дальше укреплять границу с РФ
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о том, что страна намерена продолжать инвестировать в укрепление российско-финляндской границы. Об этом политик рассказала 15 августа в ходе пресс-конференции по итогам встречи премьер-министров стран Северной Европы в Осло.

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«Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, и мы работаем над его укреплением. <...> Мы вложили очень большую сумму в новые истребители и готовы инвестировать еще больше в будущем. Поскольку реальность такова, что у страны есть агрессивный сосед, мы не можем быть наивными. Мы должны быть готовы к возможным угрозам в будущем», — сообщила она.

Марин уточнила, что в этом вопросе страна сотрудничает с НАТО, пишет сайт kp.ru.

Ранее, 12 августа, Эстония и Финляндия договорились об объединении противоракетной обороны (ПРО) в Балтийском море. Уточняется, что интеграция эстонской и финской ПРО позволит закрыть Финский залив от прохода российских военных кораблей. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также назвал Балтийское море «внутренним морем НАТО».

10 августа депутат парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО не позднее июня 2023 года. По его словам, срок ратификации их вступления другими членами альянса составляет от четырех до 12 месяцев.

Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

6 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не представляла никакой угрозы как для Финляндии, так и для Швеции.

16 мая президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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