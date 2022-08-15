Трое рабочих погибли при пожаре в мебельном цехе в Ижевске
В Ижевске (Удмуртия) в результате пожара на территории предприятия по производству мебели погибли трое рабочих. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Пожар произошел около полудня 15 августа в производственно-складском помещении на Воткинском шоссе. Погибли трое работников предприятия, все остальные сотрудники успели покинуть здание самостоятельно, пишет Udm-info.ru.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следователи допрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Предварительной причиной возгорания эксперты называют проведение сварочных работ около места хранения поролона.
Как уточняет ИА «Сусанин», общая площадь пожара составила 180 кв. м. В тушении были задействованы 55 спасателей и 20 единиц техники.
14 августа возгорание произошло в Казани на улице 3-я Кленовая, дом 9, где располагается предприятие по производству лакокрасочной продукции и бытовой химии. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. К тушению были привлечены 110 человек и 34 единицы техники.