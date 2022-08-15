Опубликованы кадры продвижения разведроты в Марьинке ДНР

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага вместе с разведчиками зашел в Марьинку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и рассказал о продвижении разведроты в населенном пункте.

«За действиями нашей разведроты приходится наблюдать со стороны. Работают разведчики как на земле, так и с воздуха с помощью беспилотников. Но и украинская сторона задействует весь свой военный потенциал, чтобы удержать эту линию обороны в Марьинке», — отметил Кулага.

На кадрах видно, как наносятся удары, взрываются снаряды. С высоты птичьего полета показана территория, на которой идет бой.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что в районе Марьинки артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады вооруженных сил Украины было ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона этого соединения.

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев 5 августа заявил, что более половины территории Марьинки было зачищено и перешло под контроль союзных сил.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

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