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Объединенные Арабские Эмираты накрыла песчаная буря

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Песчаная буря накрыла несколько районов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Власти Абу-Даби призвали автомобилистов садиться за руль только в случае крайней необходимости, сообщает в понедельник, 15 августа, Russian Emirates.

Издание отмечает, что видимость на трассах резко снизилась и может составлять менее 500 м. Виной всему — сильная песчаная буря, которая 14 августа накрыла ОАЭ, в том числе Дубай.

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Национальный центр метеорологии призвал население ОАЭ сохранять максимальную бдительность на трассах, а полиция призвала воздерживаться от фото- и видеосъемки погодных условий за рулем.

Кроме того, метеорологи предупредили о дождях и сильных ветрах, которые будут поднимать в воздух песок. В некоторых регионах сила ветра может достигать 40 км в час. В связи с этим сохраняется вероятность крупных разрушений и катастроф.

В ряде регионов страны, где сохраняется высокий риск наводнений и паводков, объявлен красный уровень опасности.

Как ожидается, дождливая и пыльная погода продержится как минимум до следующего четверга.

28 июля сообщалось, что экстренные службы ОАЭ эвакуировали более 870 человек из северных районов, где из-за паводков было нарушено движение на автодорогах. Оценкой материального ущерба от паводков занимается специальная комиссия, которую решили сформировать власти страны. По словам синоптиков, июль в эмиратах стал самым влажным месяцем за последние 30 лет.

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