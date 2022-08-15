РФ отозвала у Чехии и Болгарии лицензии за ремонт украинских вертолетов «Ми»
Россия решила отозвать лицензии у ремонтных предприятий в Чехии и Болгарии за обслуживание ими украинских вертолетов серии «Ми». Об этом 15 августа в беседе с «РИА Новости» рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
«Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения. — Ред.) киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми», — заявил он в ходе форума «Армия-2022», отвечая на вопрос о мерах, предпринимаемых ФСВТС для противостояния незаконному реэкспорту военной техники в интересах ВСУ.
Шугаев также добавил, что со стороны РФ приостановлены поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского и советского производства, которая расположена в недружественных странах.
Ранее, 25 ноября, в «Рособоронэкспорте» заявили, что планируют вывести на зарубежные оружейные рынки тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе. В компании отметили серьезный рост интереса иностранных партнеров к беспилотной авиационной технике российского производства.