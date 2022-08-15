Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ отозвала у Чехии и Болгарии лицензии за ремонт украинских вертолетов «Ми»
Мир
Два района Донецка остались без электричества из-за обстрелов ВСУ
Общество
СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении двух школьниц в Калаче
Общество
Первый полет обновленного SSJ-100 запланирован на середину 2023 года
Мир
В Британии заявили об отсутствии у ЕС идей для экономического давления на РФ
Мир
Газоснабжение в Херсонской области наладят до конца года
Мир
РФ призвала Литву не препятствовать оплате транзита в Калининград
Мир
На Украине арестовали более 40 российских ж/д вагонов на $683 тыс.
Происшествия
Под Волгоградом предотвращен готовившийся украинскими спецслужбами теракт
Мир
SANA сообщило о вывозе США из Сирии 100 цистерн с нефтью
Мир
Первая группа врачей из России прибыла на работу в Херсонскую область
Общество
В Бурятии введут масочный режим

РФ отозвала у Чехии и Болгарии лицензии за ремонт украинских вертолетов «Ми»

0
Фото: commons.wikimedia.org/Дима Сергиенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия решила отозвать лицензии у ремонтных предприятий в Чехии и Болгарии за обслуживание ими украинских вертолетов серии «Ми». Об этом 15 августа в беседе с «РИА Новости» рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Ракетными темпами: какие новинки покажут на форуме «Армия-2022»
На выставке можно будет увидеть беспилотные бронемашины, новейшие боеприпасы и трофеи спецоперации на Украине

«Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения. — Ред.) киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми», — заявил он в ходе форума «Армия-2022», отвечая на вопрос о мерах, предпринимаемых ФСВТС для противостояния незаконному реэкспорту военной техники в интересах ВСУ.

Шугаев также добавил, что со стороны РФ приостановлены поставки запчастей и комплектующих для авиационной и другой техники российского и советского производства, которая расположена в недружественных странах.

Ранее, 25 ноября, в «Рособоронэкспорте» заявили, что планируют вывести на зарубежные оружейные рынки тяжелые ударные беспилотники и дроны-камикадзе. В компании отметили серьезный рост интереса иностранных партнеров к беспилотной авиационной технике российского производства.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022