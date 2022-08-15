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Орск получит еще 20 млн рублей на безопасность дорожного движения

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Орск получит дополнительные 20 млн рублей на обустройство и ремонт объектов, направленных на безопасность дорожного движения. Об этом 15 августа сообщает ИА «Урал56.ру».

Средства направят на покупку и монтаж нового остановочного павильона на Комсомольской площади. Объект будет оснащен информационным табло и схемой движения городского транспорта.

Часть денег предусмотрена на ремонт покрытия на улице Достоевского. Работы запланированы на отрезке от улицы Гончарова до переулка Самарского. Также средства пойдут на обновление двух трамвайных переездов на проспекте Мира в районе пересечения с улицей Металлистов и с Орским шоссе.

Кроме того, на пересечении улицы Тагильской и проспекта Ленина должны установить новый светофор, дорожные знаки, дополнительные ограждения и «лежачих полицейских».

Завершить все работы планируется до конца 2022 года. Об источнике финансирования издание не сообщает.

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