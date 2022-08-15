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«Роснефть» перешла на российские катализаторы нефтепереработки

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Фото: Департамент информации и рекламы ПАО «НК «Роснефть»
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Сызранский нефтеперерабатывающий завод перешел на российские катализаторы нефтепереработки — производства «Роснефти». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о переводе технологических установок производства водорода, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и гидроочистки вакуумного газойля на отечественные катализаторы.

«На восьми технологических установках завода импортные катализаторы и защитные слои заменены на катализаторы Ангарского завода катализаторов, Новокуйбышевского завода катализаторов и «РН-Кат», — рассказали в нефтяной компании.

В «Роснефти» отметили, что во время промышленных испытаний катализатор гидроочистки вакуумного газойля «РН-Кат» продемонстрировал «активность на уровне лучших мировых образцов». «Низкая начальная температура эксплуатации обеспечила более продолжительный межрегенерационный цикл по сравнению с использовавшимися ранее импортными катализаторами», — добавили в компании.

По словам вице-президента «Роснефти» по нефтепереработке и нефтехимии Александра Романова, переход заводов на использование катализаторов собственного производства «позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции». «Это стратегический вопрос обеспечения технологической устойчивости работы не только «Роснефти», но и нефтеперерабатывающего сектора России в целом», — подчеркнул Романов.

«Роснефть» — один из лидеров рынка производства катализаторов. Всего с начала года на Сызранском НПЗ загружено более 30 т катализаторов производства компании.

Катализаторы защитного слоя позволяют удалять из сырья механические примеси и тяжелые металлы. Благодаря этому возрастает срок службы катализаторов основных технологических процессов, которые обеспечивают производство конечных продуктов с высокими экологическими характеристиками.

Сызранский НПЗ выпускает бензин и дизельное топливо высшего экологического класса, сжиженные углеводородные газы, битумы, высокоэкологичное низкосернистое судовое топливо.

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