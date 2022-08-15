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Пользователей Сети возмутил пост американского чиновника с картой РФ

Американского политика Массаро призвали выучить историю после публикации с картой России
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Фото: Countercorruption
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Пользователей Twitter возмутил пост старшего политического советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро, который обвинил Россию в колониальной политике. Американский чиновник опубликовал карту, показавшую, что территория России с 1471 года выросла в десятки раз.

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«Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм?» — поинтересовался чиновник.

Пользователи посоветовали Массаро не позориться и подучить историю США.

«Вы выглядите посмешищем. Ознакомьтесь с историей США примерно в то же время и тогда уже рассуждайте о колониализме», — рекомендовал один из пользователей.

Другие посоветовали политику купить книги по истории и сравнить Америку 1775 года с современной картой.

«Вот где была колонизация», — отмечают пользователи.

«Посмотрите на карту США. Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм? Когда страна будет деколонизирована?» — поинтересовались пользователи у Массаро.

Некоторые подписчики посоветовали политику вернуть территорию США коренным народам Америки.

«О, подождите, вы же не сможете этого сделать, потому что они были убиты во время колонизации», — добавили они.

Западные политики и дипломаты неоднократно демонстрировали скромные познания в истории, делая заявления о России.

Так, в феврале глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву с двухдневным визитом. На вопрос главы МИД РФ Сергея Лаврова признает ли Лондон суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, так как именно там проходили военные учения, Трасс ответила, что «Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами».

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