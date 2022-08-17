День географа в России – 2022: история и традиции профессионального праздника

В России 18 августа отмечается сравнительно «молодой» праздник — День географа. В 2022 году торжество приходится на четверг. О том, как возник профессиональный праздник и какие традиции соблюдают в этот день, читайте в материале «Известий».

День географа в России – 2022: история праздника

Сложно представить страну, для которой география имела бы большее значение, чем для России с ее просторами, природными богатствами и разнообразными климатическими условиями. На необходимость популяризации географических знаний среди россиян обратило внимание Русское географическое общество (РГО), и в 2019 году указом президента был установлен профессиональный праздник. Тогда же учредили и почетное звание «Заслуженный географ Российской Федерации».

Первое торжество в 2020 году пришлось на памятную дату — 175-летие Русского географического общества, основанного по распоряжению императора Николая I. За время своего существования РГО получило признание на мировом уровне и вошло в Международный географический союз наряду со старейшими обществами, такими как Пражское, Берлинское и Лондонское. Вклад РГО в отечественную и всемирную науку переоценить невозможно — благодаря усилиям его членов совершаются великие открытия, организуются научно-исследовательские экспедиции, пополняются научные справочники.

Так в юбилей РГО были заложены традиции российского Дня географа, которые предстоит чтить грядущим поколениям исследователей и народу, знающему своих героев.

День географа в России – 2022: традиции праздника

В День географа по всей стране проходят мероприятия, посвященные новому празднику: выставки, викторины, кинопоказы и лектории на географическую тематику. Так, в первый год празднования любителей этой области науки по всему миру объединила акция «Ночь географии». Она проходила под эгидой РГО в штаб-квартире общества в Москве, в его региональных отделениях и центрах за рубежом — в Казахстане, Азербайджане, Приднестровье, Македонии, Франции, Тунисе, Саудовской Аравии, Индии. Принять участие и зарегистрировать свою площадку на виртуальной карте мог любой желающий.

Еще одним важным событием праздника стало награждение выдающихся деятелей географической науки. Номинантам ежегодно присваивают звания заслуженного географа России и вручают золотые и серебряные медали.

Также в этот день отныне принято поздравлять ученых-географов, преподавателей географии, путешественников, исследователей-полярников, сотрудников министерств и ведомств и других работников, чья специализация является смежной с этой сферой.

Празднование Дня географа призвано повысить популярность географии в глазах молодежи и напомнить россиянам, что эта область научных знаний всё еще нуждается в пополнении и обновлении сведений.

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