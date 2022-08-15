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В Британии заявили об отсутствии у ЕС идей для экономического давления на РФ

Британский журналист Уильям Наттрас: у Евросоюза закончились идеи по экономическому давлению на Россию
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Фото: Global Look Press/imago-images/Frank Sorge
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Британский журналист Уильям Наттрас в своей статье для американской газеты The Wall Street Journal написал, что у Евросоюза закончились идеи по экономическому давлению на Россию. По его словам, для сохранения санкционного режима союз готов на «дешевый пиар».

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Статья под названием «Запрет на поездки — не способ наказывать Россию» была опубликована 14 августа. В ней журналист рассматривает последние заявления украинских и ряда европейских лидеров о необходимости запретить въезд в ЕС для русских граждан. Наттрас отмечает, что сейчас Европа не воюет с Россией и зависима от нее. Например, разъясняет журналист, в ближайшее время Венгрия планирует закупить у России еще 700 млн куб. м природного газа.

В статье также говорится, что из-за энергетического кризиса в ЕС и отсутствия идей для поддержания санкционного режима блок нацелен на дешевые пиар-удары по президенту РФ, а не на практическую помощь Украине.

По мнению Ниттраса, запрет на въезд для россиян противоречит западным принципам свободы и терпимости.

14 августа к прекращению выдачи виз россиянам призывал президент Латвии. Он заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне эту тему.

Ранее, 11 августа, сейм Латвии также призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам. Тогда же министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

Днем ранее стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

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