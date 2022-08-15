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Ребенок погиб в ДТП с несовершеннолетним водителем под Энгельсом

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В Энгельсском районе Саратовской области 16-летний водитель легковушки не справился с управлением и устроил ДТП. Погиб его 12-летний пассажир.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла в ночь на 15 августа на 4-м км подъезда к селу Кирово от трассы Р-208. По предварительным данным, 16-летний подросток за рулем «Оки» врезался в столб со знаком «Обгон запрещен», после чего машина опрокинулась.

В результате погиб 12-летний мальчик, который находился на пассажирском месте. Водителя доставили в больницу, как отмечает ИА «Взгляд-инфо», его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В региональном СУ СКР рассказали, что по факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

В ночь на 15 августа смертельная авария с участием несовершеннолетних произошла в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, группа подростков угнала Hyundai Accent и пыталась скрыться на нем от полицейских. Во время преследования машина на скорости 170 км/ч вылетела на красный сигнал светофора и врезалась в скорую помощь. Погибли пять человек, в том числе 16-летний водитель легковушки.

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