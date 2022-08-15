СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении двух школьниц в Калаче
В отношении двух девочек возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Воронежской области в понедельник, 15 августа.
«Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц), по факту совершения подростками противоправных действий на воинском мемориале в городе Калач Воронежской области», — сказано в пресс-резиле ведомства.
Отмечается, что на данный момент организован допрос свидетелей, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
«В ходе комплекса мероприятий личности подростков, причастных к совершению противоправных действий, полицейскими установлены. Ими оказались 12- и 13-летние девочки», — сообщает ГУМВД по региону.
Днем ранее Главное управление МВД России по Воронежской области сообщило о проведении проверки в отношении двух подростков, опубликовавших фотографии с нацистским приветствием на постаменте у Вечного огня на Аллее героев в городе Калач Воронежской области. Тогда председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.