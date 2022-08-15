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Два района Донецка остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В двух районах Донецка прервано электроснабжение из-за обстрелов со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в минэнерго Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В 13:55 (совпадает с мск. — Ред.) в результате очередного обстрела повреждена воздушная линия электропередачи 220 кВ, обесточен ряд высоковольтных подстанций в Донецке. Без напряжения 236 трансформаторных подстанций, 47 тыс. бытовых абонентов в Кировском и Петровском районах города», — говорится в Telegram-канале министерства.

В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы на объектах начнутся, как только позволит обстановка.

Донецк подвергается обстрелам с раннего утра понедельника. Уже в начале шестого утра украинские боевики выпустили в сторону Куйбышевского района города два снаряда калибром 155 мм. Спустя час в район прилетело еще шесть снарядов калибром 152 мм. Последний обстрел Донецка был зафиксирован в начале двенадцатого.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что при ударе по улицам Ершова и Башкирской в Куйбышевском районе Донецка погибли два человека.

За последние сутки ВФУ обстреляли республику 65 раз, выпустив 365 боеприпасов. В результате на территории ДНР были повреждены 56 домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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