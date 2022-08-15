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Высокая пожарная опасность ожидается в Рязанской области

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Высокая пожароопасность прогнозируется в Рязанской области в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Четвертый класс пожарной опасности будет действовать в области с 15 по 18 августа. Согласно прогнозам, температура воздуха в дневные часы в регионе может подниматься до +32 градусов. Осадки в ближайшие сутки не ожидаются, скорость ветра не превысит 7 м/с.

Сотрудники МЧС просят жителей региона воздержаться от посещения лесов. На природных территориях не рекомендуется разводить костры. Кроме того, запрещено бросать непотушенные спички и окурки.

Ранее сообщалось, что в Якутии в 2022 году площадь лесных пожаров оказалась в 12 раз меньше по сравнению с 2021 годом. Общая площадь действующих возгораний в республике на 15 августа составила около 70 тыс. га.

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