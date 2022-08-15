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Политолог рассказала о потерях Европы в случае запрета виз для россиян

Политолок Ерчкова: Европа понесет большие потери, если запретит выдачу шенгенских виз россиянам
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Европа понесет большие потери, если запретит выдачу шенгенских виз российским гражданам. Об этом 15 августа заявила политолог Карина Ерчкова.

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«Нам никогда полностью не запретят выезжать, хотя бы в обозримом будущем, а вот потеряют ли страны что-то, если российские граждане ездить не будут, то, конечно, потеряют. Во-первых, это туристический поток. Во-вторых, это рабочий поток», — цитирует ее «Пятый канал».

Она отметила, что разговоры о запрете виз для граждан РФ являются проявлением недемократических тенденций в Европе, особенно в небольших странах ЕС.

«То, что сейчас происходит вот в этих всех запретах, желаниях полностью отключить Россию от каких-то «евроблаг», это какой-то шовинизм и проявление расизма. Микространы вроде Эстонии говорят о демократии и сами же делают всё наоборот. Чем это грозит нам? Абсолютно ничем», — добавила политолог.

Ерчкова напомнила, что хотя некоторые страны запретили выдачу виз, в них по-прежнему можно въехать по документам, выданными другими странами.

«Полностью запретить выдачу россиянам виз сейчас невозможно по визовому кодексу Евросоюза. И если та же самая Эстония или Чехия говорит нам «нет» в плане выдачи виз, то мы можем въехать на территорию этих стран по визе той страны, которая входит в шенгенскую систему», — сказала эксперт.

14 августа в МИДе Польши рассказали о разработке концепции прекращения выдачи шенгенских виз россиянам для Евросоюза. При этом в ведомстве отметили, что крупные страны ЕС выступают против такой инициативы.

Также в этот день стало известно о призыве президента Латвии прекратить выдачу туристических виз россиянам. Он заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне эту тему.

10 августа предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

С 18 августа границы Эстонии для россиян с Шенгеном будут закрыты. Ограничения касаются граждан России, шенгенскую визу которым выдала именно Эстония, и не распространяются на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

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