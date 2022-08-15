Политолог рассказала о потерях Европы в случае запрета виз для россиян
Европа понесет большие потери, если запретит выдачу шенгенских виз российским гражданам. Об этом 15 августа заявила политолог Карина Ерчкова.
«Нам никогда полностью не запретят выезжать, хотя бы в обозримом будущем, а вот потеряют ли страны что-то, если российские граждане ездить не будут, то, конечно, потеряют. Во-первых, это туристический поток. Во-вторых, это рабочий поток», — цитирует ее «Пятый канал».
Она отметила, что разговоры о запрете виз для граждан РФ являются проявлением недемократических тенденций в Европе, особенно в небольших странах ЕС.
«То, что сейчас происходит вот в этих всех запретах, желаниях полностью отключить Россию от каких-то «евроблаг», это какой-то шовинизм и проявление расизма. Микространы вроде Эстонии говорят о демократии и сами же делают всё наоборот. Чем это грозит нам? Абсолютно ничем», — добавила политолог.
Ерчкова напомнила, что хотя некоторые страны запретили выдачу виз, в них по-прежнему можно въехать по документам, выданными другими странами.
«Полностью запретить выдачу россиянам виз сейчас невозможно по визовому кодексу Евросоюза. И если та же самая Эстония или Чехия говорит нам «нет» в плане выдачи виз, то мы можем въехать на территорию этих стран по визе той страны, которая входит в шенгенскую систему», — сказала эксперт.
14 августа в МИДе Польши рассказали о разработке концепции прекращения выдачи шенгенских виз россиянам для Евросоюза. При этом в ведомстве отметили, что крупные страны ЕС выступают против такой инициативы.
Также в этот день стало известно о призыве президента Латвии прекратить выдачу туристических виз россиянам. Он заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне эту тему.
10 августа предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.
С 18 августа границы Эстонии для россиян с Шенгеном будут закрыты. Ограничения касаются граждан России, шенгенскую визу которым выдала именно Эстония, и не распространяются на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.