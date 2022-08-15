Пенсионерка перечислила мошенникам свыше 1 млн рублей в Тамбове
В Тамбове полиция возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 67-летней пенсионерки. Женщина лишилась 1,05 млн рублей.
По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что женщине необходимо перевести все накопления на безопасные счета. Также собеседник предложил женщине оформить кредит и перевести средства на те же счета. Тамбовчанка доверилась злоумышленнику, оформила кредит на 500 тыс. рублей и перевела все имеющиеся средства, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Аналогичным образом мошенники обманули 57-летнюю жительницу города. Ей предложили оформить кредит и перевести средства на безопасный счет, ущерб составил 150 тыс. рублей.
Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Тверской области задержали женщину-курьера, работавшую на телефонных мошенников. Подозреваемая приезжала к пенсионерам, которым якобы требовалось передать деньги попавшим в ДТП родственникам.