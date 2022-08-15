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Пенсионерка перечислила мошенникам свыше 1 млн рублей в Тамбове

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В Тамбове полиция возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 67-летней пенсионерки. Женщина лишилась 1,05 млн рублей.

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По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что женщине необходимо перевести все накопления на безопасные счета. Также собеседник предложил женщине оформить кредит и перевести средства на те же счета. Тамбовчанка доверилась злоумышленнику, оформила кредит на 500 тыс. рублей и перевела все имеющиеся средства, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Аналогичным образом мошенники обманули 57-летнюю жительницу города. Ей предложили оформить кредит и перевести средства на безопасный счет, ущерб составил 150 тыс. рублей.

Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Тверской области задержали женщину-курьера, работавшую на телефонных мошенников. Подозреваемая приезжала к пенсионерам, которым якобы требовалось передать деньги попавшим в ДТП родственникам.

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