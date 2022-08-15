Хирурги в Кабардино-Балкарии удалили пациентке опухоль весом 26 кг
Хирурги онкологического диспансера минздрава Кабардино-Балкарии удалили пациентке опухоль весом 26 кг. Об этом 15 августа говорится в сообщении на сайте регионального минздрава.
В течение длительного времени женщина 1965 года рождения не обследовалась. Причиной увеличения живота она считала лишний вес. В ходе медицинского обследования оказалось, что у пациентки образовалась опухоль.
Оперативное вмешательство провел хирург онколог-гинеколог Радмир Ахмеров.
«Работу осложнял лишний вес пациентки и размеры опухоли, занимавшей всю брюшную полость», — добавили в минздраве КБР.
Пациентку выписали после успешной операции.
В начале августа хирурги Раменской областной больницы избавили пациента от 10-килограммовой липомы на спине. Мужчина выписан из стационара и находится дома на амбулаторном наблюдении.