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Пушков оценил вероятность предательства Украины со стороны Запада зимой

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью обозревателя газеты The Guardian Саймона Тисдалла о том, что страны Запада грядущей зимой могут нанести Украине предательский удар в спину из-за выросших цен на электроэнергию и продукты питания.

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«Общественное возмущение в связи с конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой», — констатирует автор, сомневающийся в стойкости Запада. Однако здесь возникает вопрос: а что дает западным странам и их экономикам эта пресловутая стойкость? Сплошные убытки и потери», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, выгодна она только производителям оружия и политикам вроде главы МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующей на место премьер-министра Соединенного Королевства.

По его словам, такие как Трасс рвутся только к вершинам власти, а не к западным обществам, «которые экономически только проигрывают от избранной западными руководителями политики».

«Эта стойкость находит оправдание лишь в неолиберальной идеологии, адепты которой «съехали с катушек» и стремятся подчинить ей весь мир, навязав ему «либеральный миропорядок», хотя сил уже не хватает. И это стойкое и упорное стремление к гегемонии всё дороже обходится и европейцам, и американцам», — заключил российский сенатор.

14 июля обозреватель американского журнала Fоreign Policy Кристина Лу заявила, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом и ей грозит дефицит газа. Лу напомнила, что жители Европы уже выражают недовольство из-за увеличения цен на товары и из-за инфляционного давления.

13 июля украинская журналистка Светлана Моренец, сотрудница британского журнала The Spectator, отметила, что Запад начинает признавать, что последствия антироссийских санкций становятся слишком тяжелыми не для Москвы, а для стран Европы. Из-за этого, по ее словам, в Киеве опасаются, что Запад начнет взаимодействовать с Россией из-за надвигающегося дефицита энергоносителей.

По данным статистического управления Евросоюза на 29 июля, годовая инфляция в еврозоне составила 8,9% в прошлом месяце.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам Путина, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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