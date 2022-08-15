Рабочий пострадал при падении в котлован на стройке в Новосибирске
В Новосибирске рабочий упал в глубокий котлован на стройке на Красном проспекте. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).
Инцидент произошел утром 15 августа при строительстве здания на Красном проспекте. Во время проведения работ мужчина упал с площадки в котлован глубиной 8 м.
Прибывшие спасатели спустились вниз и вместе с другими рабочими переложили мужчину на носилки. Поднимать его пришлось с помощью крана, уточняет издание VN.ru.
Пострадавшего передали медикам скорой помощи. Сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.
28 июля на стройке в Тюмени на рабочих с высоты 10-го этажа упала деревянная опорная балка. Мужчины получили различные травмы и были доставлены в больницу.