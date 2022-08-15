Первая группа врачей из России прибыла на работу в Херсонскую область
Первая группа российских медиков прибыла в Херсонскую область на место уехавших украинских врачей. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Уехавших из региона украинских врачей заменят российские специалисты. Первая группа врачей уже приехала в Херсон», — отмечается в сообщении.
Ранее в августе сообщалось, что администрация Херсонской области планирует привести работу медучреждений в соответствие с российскими стандартами. Об этом заявил глава департамента Вадим Ильмиев. Так, в области намерены отказаться от частной медицины на коммерческой основе и реформировать систему центров первичной медико-санитарной помощи.
Как отметил ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсона Кирилл Стремоусов, здравоохранение региона интегрируется в российскую систему оказания помощи на принципах бесплатной медицины.
26 июля Вадим Ильмиев сообщил о намерении обновить автопарк скорой медицинской помощи на средства, которые были выделены Россией для восстановления и развития Херсонской области.
По данным администрации, заявка на новые кареты скорой помощи уже подана и была одобрена Министерством здравоохранения России.
Граничащая с Крымом Херсонская область Украины перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.
В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году. Власти региона исключили возвращение в состав Украины.
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