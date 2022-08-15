В Wildberries объяснили повышение стоимости возврата крупногабаритного товара

Повышение стоимости возврата хрупкого и крупногабаритного товара снижает долю брака и увеличивает количество выкупа заказов, поэтому это наиболее эффективный метод регулирования возврата. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказали «Известиям» в пресс-службе Wildberries.

«Данная система тестируется, могут быть ошибки со стороны продавцов в части указания габаритов товаров - наша служба поддержки оперативно исправляет их. Обои, краска, уплотнитель для окон и другие небольшие предметы будут возвращаться по стандартному тарифу», — сообщили в компании.

Компания подтвердила введение платы в размере 1 тыс. рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров 12 августа. К указанным группам в Wildberries отнесли телевизоры, холодильники, стиральные машины и прочие тяжелые товары. При этом доставка таких товаров, а также подъем на этаж остались бесплатными.

Текущим летом были опрошены 7 000 предпринимателей из 82 регионов РФ. Так, 93% респондентов уверены, что сервисы должны мотивировать покупателей к сокращению числа возвратов, а у 98% они снижают доходность бизнеса. Как следствие некоторые вынуждены повышать стоимость из-за роста логистических услуг.

«Отвечая на вопрос – «Какой, на ваш взгляд, наиболее эффективный способ регулирования возвратов на онлайн-площадке» – большинство предпринимателей - 36% выбрало плату за возврат», — пояснили в Wildberries.

8 июля стало известно о запуске Wildberries системы защиты от контрафакта на основе искусственного интеллекта (ИИ). Теперь объявления продавцов модерируются не только в ручном режиме, как это было раньше, но и в автоматическом.

24 мая в Wildberries сообщили, что начали применять оплату услуги обратной доставки товаров в размере 100 рублей для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа. Отмечалось, что это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка.

Там указали, что данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона.