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Захарова обвинила Apple в приверженности диктатуре

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Фото: Global Look Press/Belinda Jiao
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Apple разделяет тоталитарные ценности.

Платежное огорчение: Apple могут оштрафовать почти на 1 млрд рублей
В чем антимонопольная служба обвиняет компанию

«Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура — это норма. Занесло компанию», — написала она 15 августа в Telegram.

Так дипломат отреагировала на требование к видеохостингу Rutube удалить контент российских СМИ или сделать его доступным только для российских пользователей. В противном случае компания удалит приложение из AppStore.

9 августа стало известно, что Apple оспорит штраф в размере 2 млн рублей, вынесенный мировым судом в Москве. Компания была признана виновной в отказе от локализации данных российских пользователей.

19 июля Федеральная антимонопольная служба признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. В ходе административного расследования для компании будет определен размер оборотного штрафа, который может составить 0,01–0,15% от годовой выручки Apple в России.

Антимонопольное дело в отношении компании было возбуждено в октябре прошлого года. ФАС установила, что Apple запрещает разработчикам iOS-приложений информировать покупателей магазина App Store об альтернативных способах оплаты. Отмечалось, что подобные действия ограничивают разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен на их продукцию.

Тогда же в ФАС заявили, что в случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

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