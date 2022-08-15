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Верховная рада проголосовала за увеличение военного бюджета на $7,3 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Верховная рада проголосовала за увеличение военного бюджета на $7,3 млрд за счет эмиссии денег, сообщил 15 августа депутат парламента Украины Ярослав Железняк.

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«Рада одобрила законопроект номер 7 644 о выделении в бюджете дополнительных расходов [в размере] 270 млрд [гривен] (7,32 млрд долларов) за счет увеличения внутренних заимствований. К сожалению, это будет и печатание денег», — рассказал депутат в своем Telegram-канале.

Железняк добавил, что общие расходы Украины на безопасность и оборону в текущем году составляют 1,2 триллиона гривен (32,55 млрд долларов). За принятие законопроекта об увеличении расходов на оборону проголосовали 287 депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее 15 августа украинский парламент проголосовал за продление военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней — до 21 ноября. Соответствующее предложение несколькими днями ранее поступило в раду от президента Украины Владимира Зеленского.

3 августа стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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