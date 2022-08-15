Электрический Audi A6 появится в 2024 году

Концепт Audi A6 e-tron при постановке в производство должен возглавить люкс-класс электромобилей марки. Об этом 15 августа сообщило издание Autozeitung.

По сообщению издания, концепт Audi A6 e-tron основан на платформе PPE, Premium Platform Electric. Благодаря новой платформе машина может быть с задним или полным приводом и позволяет использовать аккумуляторные батареи разной высоты и формы.

В случае, если машина будет комплектоваться батарей на 100 кВтч, которая будет вмонтирована в днище кузова, она будет питать два электродвигателя, по одному на передней и задней оси, общей мощностью 476 л.с.

Аккумулятор заряжается от пяти до 80% менее чем за 25 минут. Вполне вероятно, пишет издание, что серийная Audi A6 e-tron в 2024 году при полностью заряженной батарее сможет проехать более 700 км.

У машины будет светоотражающее лакокрасочное покрытие «Helio-Silver», которое позволит реже включать систему кондиционирования.

У концепта Audi A6 e-tron узкие фары с матричной светодиодной технологией, сзади к бокам тянется полоса огней выполненная по технологии Oled.

Производитель не назвал точной даты премьеры электрического A6 и не раскрыл интерьер машины. Известно, что Audi A6 e-tron выйдет в 2024 году на рынок в виде хэтчбека Sportback и универсала Avant.

5 августа в Audi сообщили, что следующее поколении модели RS 6 будет сделана по гибридным технологиям. Нынешнее поколение использует V8 с двойным турбонаддувом. В машине есть мягкая 48-вольтовая гибридная система, однако в следующем поколении машины будет нечто революционное.