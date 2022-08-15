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Автор The Guardian Тисдалл пишет, что Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой

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Западные государства могут нанести украинской стороне удар в спину уже зимой, отрекшись от поддержки Киева, считает обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл.

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В своей статье 14 августа он отмечает, что страны Европы обеспокоены ростом цен на продовольствие и электроэнергию, а специальная военная операция на Украине их волнует в последнюю очередь.

«Общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни», — отмечает Тисдалл.

Европейский союз может довести Украину до подписания временного перемирия с Российской Федерацией с целью снижения последствий в экономике.

Панические настроения распространены не только в Европе, но и в США, которые стремятся избежать войны с Россией, пишет обозреватель. В результате Великобритания, как и ФРГ, Франция и Италия, «прячется за отказом Вашингтона воевать».

Помимо этого автор материала считает бредовыми сообщения политиков Соединенного Королевства, которые выступают с требованиями к России отказаться от Крыма и вернуться к границам 2014 года. Об этом, в частности, говорила глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс.

В воскресенье британская газета Daily Mail, ссылаясь на опрос страхового агентства, оценила ущерб Великобритании от санкций, введенных в отношении РФ. Газета подчеркнула, что пострадали практически 2/3 компаний Великобритании, а больше всего ударило по финансовому и авиационному секторам страны. Таким образом, свыше 90% финансовых компаний сообщили об убытках по причине введения ограничений в отношении активов и фондов России.

До этого, 3 августа, The Guardian, сославшись на прогноз британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), предупредила о возможности «астрономической» инфляции в Великобритании в следующем году.

Западные страны начали оказывать финансовую помощь Украине на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, однако сейчас эти государства столкнулись с последствиями антироссийских санкций, в частности, в экономике.

Спецоперация на Украине началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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