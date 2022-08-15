Москвич впал в кому после удара головой в бассейне фитнес-центра

Москвич ударился головой и впал в кому, занимаясь в бассейне в одном из фитнес-центров в районе Марьино. Об этом стало известно в понедельник, 15 августа.

По данным «Известий», несчастный случай произошел в субботу, 13 августа, в спортивном клубе на Перервинском бульваре.

По предварительным данным, травму 25-летний житель Москвы получил по собственной неосторожности. Опросить молодого человека в связи с его состоянием полицейским пока не удалось. Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Сейчас мужчина находится в реанимации.

В июле сообщалось, что житель Москвы впал в кому после медитации под водой в бассейне. Как установлено, 36-летний посетитель был предупрежден сотрудниками клуба об опасности такого поведения. Однако он проигнорировал замечание. Спустя некоторое время посетителя обнаружили в воде, мужчина был без сознания. Пострадавшего госпитализировали с отеком легких.