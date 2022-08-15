Подросток погиб за рулем автомобиля в Коми

В Усть-Цильме (Республика Коми) 14-летний подросток погиб в результате опрокидывания автомобиля. Молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности.

По данным регионального управления ГИБДД, несовершеннолетний сел за руль автомобиля «УАЗ». Он следовал по Цветочному переулку, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины, пишет ИА «Комиинформ».

От полученных травм подросток скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что для управления транспортным средством необходимо водительское удостоверение. Подростков и их родителей просят задумываться о безопасности движения.

В Рязанской области женщина за рулем Subaru Outback допустила съезд автомобиля в кювет. При опрокидывании иномарки сама автомобилистка и четверо несовершеннолетних пассажиров получили травмы.